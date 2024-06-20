Бывший вратарь «ПСЖ» и сборной Италии, чемпион мира Джанлуиджи Буффон поделился размышлениями о переходе российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в парижский клуб. Газета.Ru

«Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в ПСЖ — это большой шаг вперёд, потому что он будет тренироваться с невероятными игроками. Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» — отметил Буффон. RT на русском

О переходе Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ стало известно 14 июня. Голкипер является воспитанником быков. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Контракт вратаря с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. Спорт день за днем