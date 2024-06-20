В России отреагировали на скандал вокруг сборной Сербии на Евро-2024

Кричалки болельщиков футбольных фанатов Албании и Хорватии на Евро-2024 с призывом к расправе над сербами и другие подобные случаи происходят из-за вмешательства политики в спорт, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она призвала пресекать подобное неспортивное поведение.

«Кричалки могут быть, все это имеет место. Но не оскорбительного, не уничижительного характера, не с призывами к расправе. Это неприемлемо, — подчеркнула политик. — Политические баталии, к сожалению, выходят из исключительно политического поля и переходят в спорт. Это всегда старались максимально пресекать, говоря о том, что спорт не место для политики. Какая-то этика должна быть».



Депутат выразила обеспокоенность тем, что политика так сильно вливается в соревнования и призвала пресекать подобные случаи.

«Когда ты победил, когда ты проиграл, ты не имеешь право оскорблять соперника. Но политики доводят людей, и это почему-то не пресекается. Если реакции не последует и в этот раз — это станет очень плохим сигналом. Как с украинцами, которые не жмут руки не только россиянам, но и даже тем, кто сменил гражданство», — добавила Журова.



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Сборная Сербии может отказаться от участия в чемпионате Европы, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не применит санкции после игры группового этапа, во время которой болельщики команд Албании и Хорватии призывали к убийству сербов. Об этом заявил генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович, комментарий которого приводит портал Sport Klub.

Ранее на матче второго тура группового этапа между сборными Албании и Хорватии (2:2) болельщики команд на трибунах скандировали кричалку Ubij Srbina ("убей серба").

"То, что произошло, возмутительно. Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жестких санкций ценой отказа от участия в чемпионате Европы. Это действительно скандально, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", - сказал Шурбатович.



Ранее УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Албании и Сербский футбольный союз из-за поведения болельщиков на трибунах. Федерация футбола Албании по итогам матча первого тура группового этапа с итальянцами (1:2) оштрафована на сумму 37 375 евро за бросание посторонних предметов на поле, выход болельщиков на поле, использование пиротехники и демонстрацию провокационных сообщений. Сербский футбольный союз по итогам встречи с англичанами (0:1) оштрафован на 14 500 евро за бросание посторонних предметов на поле и демонстрацию провокационного сообщения.

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Глава МИД Сербии Марко Джурич высказался о скандированиях «Убей серба» по ходу игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Албании.

«Среди прочего, крики «Убей серба» говорят о плохом климате, созданном некоторыми экстремистскими политиками, но также и некоторыми другими в регионе, которые всячески пытаются использовать более широкий геополитический контекст для своих целей, которые не заслуживают похвалы. Я надеюсь, что давление, которое исходит с той стороны, пробудит в наших парнях злобу и дополнительное желание бороться. Мы очень гордимся ими», — приводит слова Джурича «Спортски Журнал».



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В Футбольном союзе Сербии уверены, что УЕФА накажет Албанию и Хорватию.

Сообщалось, что после матча Хорватии и Албании (2:2) на Евро-2024 фанаты обеих команд скандировали: «Убей серба!» После этого Сербия потребовала санкций в отношении хорватской и албанской футбольных федераций, заявив, что сборная готова сняться с турнира.

– Отреагирует ли УЕФА на ситуацию?

– Мы уверены, что реакция последует. Мы хотим поблагодарить УЕФА за реакцию на скандальное поведение журналиста из Косово и отозвал его аккредитацию.

Мы подадим апелляцию в УЕФА. Мы не хотим политизации турнира. Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас тоже наказывают из-за единичных случаев. Наши фанаты вели себя, лучше остальных – мы были наказаны из-за одного человека, хоть мы и просили, чтобы ответственность была индивидуальной.

Наши болельщики – джентльмены, мы, сербы, – джентльмены. Я хочу поблагодарить болельщиков за их великолепную поддержку в матче против Англии. Мы люди с открытым сердцем. Я призываю наших болельщиков быть джентльменами, такими, какие мы есть и какими были в матче против Англии.

Мы также будем требовать, чтобы УЕФА самым суровым образом наказал ассоциации Албании и Хорватии. Таким вещам нет места в спорте. Мы не хотим в этом участвовать. Если УЕФА не накажет нарушителей, мы подумаем, что делать дальше. Мы ожидаем строгих санкций, – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович в интервью RTS.

Сербский журналист не думает, что в сборной решат снять команду с Евро-2024.

«Это сказал генеральный секретарь нашей федерации. Не уверен, что до этого дойдет. Думаю, что данное заявление сделано для давления на УЕФА. Считаю, что будут жалобы и протесты, но снятие с чемпионата Европы – нет.



В Сербии считают, что поведение болельщиков Хорватии и Албании – это продолжение политики против нашей страны, только уже в иной форме. Теперь это проявляется в спорте. Будем смотреть, как на этот инцидент отреагируют в УЕФА», – сказал сербский журналист Иван Цветкович.

Миодраг Божович высказался о возможном снятии Сербии с Евро-2024

«Слышал про то, что Сербия может сняться с Евро. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики. Если они сделают все как надо и правильно, тогда все и будет хорошо. Если УЕФА не накажет, то не знаю, что и делать. Я бы поддержал любое решение сборной Сербии», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».



Экс‑футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич считает, что ситуация вокруг действий болельщиков сборной Албании и Хорватии никак не скажется на выступлении команды Сербии на чемпионате Европы.

— Не думаю, что эта ситуация повлияет на команду Сербии. Впереди решающие матчи ЕВРО‑2024, парни сосредоточены только на футболе. Что касается самой скандальной истории, то от албанцев я ничего другого и не ждал, а вот хорваты удивили. Дело в том, что многие сербские и хорватские игроки являются друзьями. Посмотрим, что решит УЕФА, — приводит слова Танасиевича «Российская газета».



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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказал свое мнение относительно возможного снятия Сербии с Чемпионата Европы-2024.

Во время матча Албания - Хорватия (2:2) болельщики обеих команд скандировали: «Расправиться с сербом! Расправиться с сербом!» В ответ на это заявила федерация футбола Сербии, что УЕФА должна наказать обе команды, иначе сербы снимутся с Евро.

«Я думаю, вряд ли из этого что-то произойдёт. Могут наказать болельщиков. Сербы будут играть, будет до конца играть», – приводит слова Булыкина Vprognoze.



Также Булыкин сообщил, что необходимо штрафовать болельщиков, а УЕФА должна бороться с дискриминацией, скандированием и прочим.

19 июня УЕФА оштрафовала FSS на 14,5 тысяч евро после мачта первого тура, в котором Сербия играла против Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

На матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии вывешены российские флаги.

Напомним, сегодня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене пройдёт матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словении и Сербии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Национальные команды Словении и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Данией. В 1-м туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1, а Сербия минимально уступила англичанам со счётом 0:1.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.