Бывший футболист «Спартака» высказался о травме Мбаппе

Экс-футболист московского «Спартака» Мирослав Ромащенко высказался о травме француза Килиана Мбаппе, заявив, что сейчас защитные маски не мешают играть, передает «Спорт-Экспресс».

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«Сейчас маски удобные, не мешают ни зрению, ни дыханию. Когда Федя Кудряшов в 2017-м сломал нос, весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем», — сказал Ромащенко.



25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Форвард пропустит матчи группового этапа. В том случае, если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25-го числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.