Сборная Испании досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024

Обыграв сборную Италии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (1:0), испанская национальная команда гарантировала себе выход в 1/8 финала этого турнира.

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После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке. Таким образом, даже в случае поражения в 3-м туре группового этапа испанская национальная команда выйдет в 1/8 финала Евро-2024.

В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

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Матч проходил на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: