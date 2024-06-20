Последний тур РПЛ сезона-2024/2025 пройдет 24 мая

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025. Согласно данному календарю, все матчи 30-го тура нового сезона РПЛ пройдут 24 мая.

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Матчи, которые будут сыграны в 30-м туре РПЛ в сезоне-2024/2025 (24 мая):

«Зенит» – «Ахмат»

«Спартак» – «Химки»

«Краснодар» – «Динамо»

ЦСКА – «Пари НН»

«Факел» – «Крылья Советов»

«Рубин» – «Оренбург»

«Динамо» (Махачкала) – «Ростов»

«Акрон» – «Локомотив»

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. Бело-голубым нужно было сыграть вничью с «Краснодаром» в 30-м туре, чтобы стать чемпионами, но команда потерпела поражение.