Козлов прошел медосмотр для «Краснодара», он не хочет идти в «Зенит»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов прошел медосмотр для перехода в «Краснодар», сообщает журналист Иван Карпов.

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По информации источника, единственное, что может помешать переходу игрока в кубанский клуб, это если «Зенит» повторит предложение черно-зеленых. Отмечается, что 19-летний россиянин не хочет возвращаться в клуб из Санкт-Петербурга.

Козлов является воспитанником академии «Зенита». В январе игрок перешел в «Балтику». В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в 10 матчах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с калининградским клубом рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,8 млн евро.

25 мая «Зенит» дома переиграл «Ростов» со счетом 2:1 в встрече 30-го тура РПЛ. Мячи забили вингеры сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Артур, за желто-синих голом отметился Роналдо. В параллельной игре «Краснодар» одержал победу над «Динамо» (1:0). По итогам этих матчей петербуржцы стали чемпионами России в шестой раз подряд.

2 июня сине-бело-голубые сыграли с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голами отличились защитники Нуралы Алип и Нино.