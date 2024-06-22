Генич похвалил сборную Австрии за игру в матче с Польшей

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре сборной Австрии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Польши (3:1).

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«Шикарная сборная Австрии! Быстрая, лёгкая, современная! Супер», — написал Генич в своём телеграм-канале.



Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1). Сейчас у австрийцев три очка — они идут третьими в квартете. Поляки располагаются на последней строчке.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.