Порноактриса Ева Эльфи обещала купить пиво угадавшим победителя Евро

Порноактриса Ева Эльфи купит пиво всем в Берлине, кто угадает победителя Евро и счет финала. Россиянка сделала фото в футболках Англии, Германии, Франции и других сборных
Порноактриса Ева Эльфи предложила угадать победителя Евро и счет финала.
Всем победителям российская порноактриса (настоящее имя – Юлия Романова) пообещала купить пиво в Берлине. Пост девушка сопроводила своими фото в футболках Англии, Германии, Франции и других топ-сборных.
«За эту блестящую штучку сейчас борются столько красавчиков, что она должна достаться мне! 🏆 Теперь нам нужно угадать, кто выиграет Евро, чтобы я могла нацарапать название сборной на кубке 🤔. Давайте договоримся – я покупаю пиво в Берлине для каждого, кто угадает счет и победителя финала. Увидимся на игре!» – написала Эльфи.
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Порноактриса Ева Эльфи купит пиво всем в Берлине, кто угадает победителя Евро и счет финала. Россиянка сделала фото в футболках Англии, Германии, Франции и других сборных
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