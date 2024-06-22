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Порноактриса Ева Эльфи купит пиво всем в Берлине, кто угадает победителя Евро и счет финала. Россиянка сделала фото в футболках Англии, Германии, Франции и других сборных

Порноактриса Ева Эльфи предложила угадать победителя Евро и счет финала.

Порноактриса Ева Эльфи обещала купить пиво угадавшим победителя Евро
© Sports.ru

Всем победителям российская порноактриса (настоящее имя – Юлия Романова) пообещала купить пиво в Берлине. Пост девушка сопроводила своими фото в футболках Англии, Германии, Франции и других топ-сборных.

«За эту блестящую штучку сейчас борются столько красавчиков, что она должна достаться мне! 🏆 Теперь нам нужно угадать, кто выиграет Евро, чтобы я могла нацарапать название сборной на кубке 🤔. Давайте договоримся – я покупаю пиво в Берлине для каждого, кто угадает счет и победителя финала. Увидимся на игре!» – написала Эльфи.
Футбол
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