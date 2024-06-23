Главный тренер сборной Франции оценил восстановление сломавшего нос Мбаппе

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам оценил восстановление сломавшего нос Килиана Мбаппе. Его слова приводит RMC Sport.

«Начнет ли он игру с Польшей во вторник? Увидим. Все идет в правильном направлении. Есть гематома, которая будет уменьшаться с каждым днем, он привыкнет к маске, которая немного изменяет его зрение», — заявил Дешам.



Из-за травмы Мбаппе не принял участие во втором матче сборной Франции на групповом этапе против Нидерландов. Нападающий был заявке, но на поле так и не появился. Вместо этого форвард сыграл в товарищеской встрече с немецким клубом «Падерборн» и забил два мяча — в этом матче принимали участие футболисты французской сборной, не вышедшие на поле в поединке против Нидерландов.

Мбаппе получил перелом носа в первой встрече группового этапа Евро-2024 против Австрии. Изначально была информация, что футболисту потребуется операция, но ее удалось избежать.