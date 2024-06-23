УЕФА дисквалифицировал игрока сборной Албании за оскорбление сербов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на два матча игрока сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку, за то, что он оскорбил на национальной почве сербов и македонцев после матча Евро-2024 с Хорватией, передает сайт Федерации футбола Албании.

Даку не сможет сыграет в матче 3 тура группового этапа Евро-2024 с Испанией и в 1/8 финала, если Албания пробьется в плей-офф.

Встреча между Албанией и Хорватией завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

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Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от Даку, а также потребовала от УЕФА официального расследования инцидента.