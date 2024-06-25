«Реал» объявил об уходе Начо Фернандеса

Пресс-служба мадридского «Реала» официально объявила об уходе центрального защитника и капитана клуба Начо Фернандеса.

«Мадридский «Реал» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Начо, одной из великих легенд нашего клуба. Все болельщики «Реала» испытывают огромную гордость за одного из самых легендарных воспитанников в нашей истории. «Реал» желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — говорится в заявлении на сайте «сливочных».



Начо является воспитанником «сливочных». Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.