Гол Пулишича помог сборной США обыграть Боливию в матче Кубка Америки

Завершился матч 1-го тура группового этапа группы C, в котором сборная США встречалась Боливией. Встреча прошла в Арлингтоне на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» и завершилась победой сборной США со счётом 2:0.

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За США отличились Кристиан Пулишич и Фоларин Балогун.

В следующем матче сборная США встретится с Панамой, а Боливия проведёт матч с Уругваем. Обе встречи пройдут 28 июня.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.