Владельцы пабов удивлены количеством пива, выпитого фанатами Шотландии

Владельцы пабов в Германии пожаловались на то, что болельщики сборной Шотландии после матча с Швейцарией во 2-м туре чемпионата Европы (1:1) выпили все запасы алкоголя.

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«Шотландские болельщики пили все – эли, «Гиннесс» и водку. Наш погреб опустел. То же самое происходило и в других барах, где продажи пива были рекордными, — даже больше, чем в праздники. Теперь мы все стараемся увеличить поставки с пивоваренных заводов, чтобы обеспечить напитками болельщиков сборной Англии», — приводит слова менеджера ирландского бара в Кёльне интернет-издание The Sun.



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Напомним, сборная Шотландии закончила своё выступление в турнире, заняв последнее место в группе А с одним очком. В следующем матче сборная Англии встретится со Словенией. Матч состоится 25 июня.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.