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«Зенит» близок к трансферу Жедсона из «Бешикташа» за 18 млн евро. С хавбеком согласован контракт до 2028-го с зарплатой 3 млн евро в год (A Bola)

«Зенит» близок к подписанию Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

«Зенит» близок к подписанию Фернандеша из «Бешикташа»
© Sports.ru

По информации A Bola, клубы согласовывают детали трансфера полузащитника за 18 миллионов евро. Половину этой суммы получит «Бенфика», бывший клуб Фернандеша.

Оформление сделки затянулось из-за того, что сине-бело-голубые решили изменить сроки оплаты.

С самим футболистом петербуржцы согласовали контракт до 2028 года, его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.

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