«Локомотив» для сохранения Миранчука готов превысить потолок зарплат

«Локо» для сохранения Антона Миранчука готов превысить потолок зарплат. Решение могут принять во вторник
«Локомотив» для сохранения Антона Миранчука готов превысить потолок зарплат.
Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».
По данным «Спорт-Экспресса», «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения 28-летнего полузащитника в команде.
В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров между московским клубом и представителями игрока. С высокой долей вероятности во вторник будет принято решение относительно будущего Миранчука.
Агент Миранчука: «Пока предложение «Локо» абсолютно не устраивает ни Антона, ни нас. Клуб предпринимает все шаги, чтобы игрок остался»
«Локо» для сохранения Антона Миранчука готов превысить потолок зарплат. Решение могут принять во вторник
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