«Локомотив» для сохранения Миранчука готов превысить потолок зарплат

«Локомотив» для сохранения Антона Миранчука готов превысить потолок зарплат.

Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».

По данным «Спорт-Экспресса», «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения 28-летнего полузащитника в команде.

В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров между московским клубом и представителями игрока. С высокой долей вероятности во вторник будет принято решение относительно будущего Миранчука.