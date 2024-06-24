Получивший травму головы футболист сборной Венгрии перенес операцию

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга перенес операцию по поводу травмы головы, полученной в матче группового этапа ЕВРО‑2024 с командой Шотландии, сообщает Nemzeti Sport со ссылкой на отца футболиста Андраша.

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В воскресенье в матче третьего тура группового этапа ЕВРО‑2024 с шотландцами (1:0) форвард венгров столкнулся с голкипером команды соперника Энджусом Ганном и упал на газон. Футболиста закрыли ширмами от зрителей и видеокамер, позже игрока увезли с поля на носилках в кислородной маске. Позднее главный тренер венгров Марко Росси заявил, что Варга получил перелом лицевой кости и больше не сыграет на чемпионате Европы. На сайте «Ференцвароша», за который выступает футболист, говорится, что у него также диагностировано сотрясение мозга.

— Мы с женой ждем новостей, которые нам пришлет возлюбленная Барни. Что касается операции, девушка Барни будет предоставлять информацию каждую минуту, если это необходимо. Пока неизвестно, когда его выпишут из больницы в Штутгарте и как много он пропустит. Ни для кого не секрет, что семья пережила трудные моменты перед телеэкраном, но теперь мы можем быть спокойнее, — отметил Андраш Варга.



Варге 29 лет, на ЕВРО‑2024 он принял участие в трех матчах и забил один гол.

Сборная Венгрии набрала три очка, заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на выход в плей‑офф турнира.