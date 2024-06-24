УЕФА ответил на обвинения в медленном оказании помощи игроку сборной Венгрии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил на слова полузащитника сборной Венгрии Доминика Собослаи, заявившего, что его партнеру по команде Барнабашу Варге, который потерял сознание после столкновения с вратарем сборной Шотландии во время матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, медленно оказывали медицинскую помощь. Заявление УЕФА приводит talkSPORT.
«Квалифицированная бригада скорой помощи ждала у поля, согласно протоколу, и прибыла с носилками, как только медики потребовали их вмешательства, чтобы эвакуировать игрока для его немедленной транспортировки в больницу. Координация между всем медицинским персоналом была профессиональной, и все было сделано в соответствии с действующими медицинскими процедурами», — указано в заявлении.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.
В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко. Судьба Венгрии на турнире будет зависеть от результатов в других группах.