Нападающему «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси исполнилось 37 лет. Игрок родился 24 июня 1987 года.

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До американского клуба Месси выступал за «Барселону», а также «ПСЖ». Всего на клубном уровне Месси провёл 904 матча, в которых отметился 735 голами и 355 результативным передачами. В составе этих клубов Лионель Месси становился победителем как национальных турниров, так и международных. Также Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч».

В составе сборной Аргентины Месси провёл 183 матча, в которых отметился 108 голами и 58 результативными передачами. На счету Месси в футболке сборной Аргентины титул чемпиона мира (2022) и победителя Копа Америка (2021).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Контрактное соглашение 37-летнего футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 30 млн.