Модрич стал самым возрастным автором гола на чемпионате Европы

На 54-й минуте полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич открыл счёт в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией. Таким образом, хорват стал самым возрастным футболистом, отличившимся в чемпионате Европы. Модричу 38 лет и 289 дней. Он превзошёл достижение бывшего полузащитника сборной Австрии Ивицы Вастича, который забил в матче чемпионата Европы — 2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.

Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступает Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хорватов.

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Хорваты и итальянцы выступают в группе B вместе с национальными командами Испании и Албании. По состоянию на сегодняшний день сборная Хорватии занимает четвёртое место в турнирной таблице, Италия располагается на второй строчке. Хорваты добыли только одно очко, сыграв вничью с албанцами, а итальянцы заработали три очка.