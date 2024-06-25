Самая удивительная фигура Евро-2024. Почему все ненавидят тренера сборной Англии?

Редкий случай, когда на Гарета злятся даже при хороших результатах.

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«Вокруг много шума, много негодования, как будто бы мы дважды проиграли», – говорит вингер сборной Англии Джаррод Боуэн. Эти слова лучше всего передают настроение, царящее вокруг команды. Вроде ничего плохого не случилось. Сборная Англии идёт на первом месте в группе и с огромной вероятностью выйдет в плей-офф с первого места. В последнем туре играть со Словенией – самой слабой командой в группе. По крайней мере, она в топ-3 С конца среди всех участников Евро-2024 по стоимости состава. Аналитики Opta тоже давали Словению в числе трёх самых слабых команд турнира. То есть у англичан нет повода переживать. Ничья с Данией была приемлемым результатом. Но дело явно не в нём.

Основная претензия к сборной Англии – это сам футбол. Можно по-разному побеждать со счётом 1:0. Испанцы просто разорвали итальянцев, которые не получили разгром только благодаря удаче и Джанлуиджи Доннарумме. А вот англичане свою победу над Сербией скорее вымучили. Уже после матча пошла очередная волна недовольства. А ничья с Данией добавила оснований для критики. Матч во Франкфурте завершился под свист трибун, и было понятно, какой из сборных он адресован.

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Главным объектом возмущения остаётся главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Прежде всего настораживает парадокс: с таким созвездием атакующих футболистов команда играет осторожно от обороны. Прессинг едва обозначается, и команда садится в низкий блок. Уже это само по себе отталкивает. А ещё многие футболисты в сборной играют на непривычных позициях. Речь про Кирана Триппьера, Фила Фодена и Трента Александер-Арнольда. Последний имеет опыт игры в середине поля, но это точно не его базовая позиция (тем более при обороне).

По информации The Athletic, Саутгейт в следующем матче выпустит в основе Конора Галлахера, а не Трента. На это косвенно указывало высказывание тренера после матча с датчанами. Гарет заявил, что в команде нет естественной замены Калвину Филлипсу. Эти слова вызвали много насмешек, однако в какой-то степени специалиста понять можно. Он годами наигрывал именно этого опорника.

А тут ещё Мортен Юльманн забил с дальней дистанции – очевидная ошибка Джордана Пикфорда. Но и странно, что никто не блокировал удар бьющего. Все футболисты сборной Англии были на своей трети, однако настолько прижались к своим воротам, что у датчанина были слишком комфортные условия для удара. Получилось, что Трент оказался одним из четырёх англичан, которые держат двух нападающих. Вероятно, он должен был действовать выше.

Нужно помнить, что Саутгейт отказался не только от Филлипса, но и от Джордана Хендерсона. Тот хотя бы имел игровую практику, пускай и в «Аль-Иттифаке»/«Аяксе». А ещё остался важным человеком для раздевалки и помогал разрешать деликатные ситуации. Например, именно Хендерсон погасил конфликт между Рахимом Стерлингом и Джо Гомесом на сборах. Хотя даже больше удивил не финальный список тех, кто едет на Евро-2024, а то, кто выходит в основе.

Даже во втором матче на поле не появился Коул Палмер – лидер сезона АПЛ по системе «гол+пас» (22+11). Как правило, лучшим в чемпионате Англии по этому показателю становится не англичанин. Казалось бы, кого выпускать на замену, как не его? Тем более что Коул наигрывался в основе в обоих товарищеских матчах перед Евро-2024. Отсутствие Палмера – 1 из 12 претензий Уэйна Руни к главному тренеру сборной Англии (весь список тут).

Вот и получается, что Саутгейт сохранил имидж человека, который не решает проблемы, а создаёт их. Принято считать, что сборная Англии добивается успехов не благодаря, а вопреки тренеру. То, что происходит с Саутгейтом на Евро-2024 – это все его восемь лет в миниатюре. Неплохие результаты (полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020, четвертьфинал ЧМ-2022), но при этом унылый футбол. Для больших команд только титул может оправдать невзрачную игру.

Это уже четвёртая попытка Саутгейта. По всей видимости, последняя.