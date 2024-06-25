Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024

В понедельник на Чемпионате Европы по футболу стала известная первая пара плей-офф.

В группе В прошли матчи заключительного третьего тура. Сборная Италии в концовке вырвала ничью в матче против Хорватии (1:1) и заняла второе место, набрав 4 очка.

В 1/8 финала итальянцы сыграют с командой Швейцарии, которая днем ранее стала второй в группе А. Матч между этими командами пройдет 29 июня в Берлине.

Смотреть матчи Евро-2024

Также известны еще три участника плей-офф. Это команды Германии и Испании, занявшие первые места в группах А и В, а также команда Португалии. Их соперники определятся позже. Сборные Англии, Франции и Нидерландов также вышли в плей-офф, даже если станут третьими.