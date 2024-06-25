ЦСКА объявил об уходе Айссауи

Пресс-служба московского ЦСКА официально объявила об уходе Сид Ахмеда Айссауи в молдавский «Шериф» на правах аренды с правом выкупа. Отмечается, что у армейцев будет возможность досрочно вернуть футболиста зимой.

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«Футболист уходит в команду из Тирасполя за игровой практикой. «Шериф» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Молдавии, поэтому в этом году выступит в Лиге Европы. Желаем Сид Ахмеду хорошей игры!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.



Напомним, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи 20 февраля нынешнего года. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. 19-летний алжирский игрок так и не дебютировал в составе армейцев. Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.