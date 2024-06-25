Пономарев раскритиковал судей на матче Италии и Хорватии

Сборная Хорватии полностью заслуживала победы в решающем матче группового этапа ЕВРО‑2024 с итальянцами, судья добавил очень много времени ко второму тайму, заявил «Матч ТВ» бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

Встреча сборных Хорватии и Италии завершилась со счетом 1:1. Итальянцы забили мяч в компенсированное время. Судья Данни Маккели из Нидерландов работал на игре.

— Я думал, что все‑таки хорваты вытянут этот матч с Италией. Не повезло им просто! В самый последний момент пропустили. Конечно, они по игре в этом матче полностью заслуживали победы. Жаль. И восемь минут арбитр добавил — никуда это не годится, как бы игра ни складывалась. Это перебор! Пяти минут, считаю, было бы вполне достаточно. Но в схожей манере душили и нас на чемпионата мира в 1966 году, — сказал Пономарев «Матч ТВ».



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Первое место в квартете заняла сборная Испании (9 очков), второе — команда Италии (4). Сборная Хорватии расположилась на третьей строчке и пока сохраняет шансы на выход в плей‑офф, албанцы (1) стали четвертыми.

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