AS: Дешам не знает, как избавить сборную Франции от зависимости от Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не знает, как избавить национальную команду от зависимости от нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанское интернет-издание AS.

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Напомним, Килиан получил травму в виде перелома носа в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

К игре 3-го тура с национальной командой Польши для Мбаппе готовят чёрную защитную маску. Эта игра состоится сегодня, 25 июня, и пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.