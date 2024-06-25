Стали известны участники матча легенд футбола России и Белоруссии

Бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин, победители Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев и Александр Глеб примут участие в матче между командами легенд футбола России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет в Минске 7 июля. Игра будет приурочена к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Помимо Аршавина и Аленичева, за сборную России сыграют Егор Титов, Виктор Онопко, Алексей Смертин и Павел Погребняк. В числе участников сборной Белоруссии будут Сергей Гуренко, Тимофей Калачев и Сергей Корниленко.

Сборной России будут руководить Валерий Газзаев и Юрий Семин. Белорусскую команду возглавят Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.