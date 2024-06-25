$87.37-0.5994.08-0.18
Войти в почту

Аршавин, Аленичев и Глеб примут участие в матче легенд футбола России и Белоруссии

Бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин, победители Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев и Александр Глеб примут участие в матче между командами легенд футбола России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Стали известны участники матча легенд футбола России и Белоруссии
© ТАСС

Встреча пройдет в Минске 7 июля. Игра будет приурочена к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Помимо Аршавина и Аленичева, за сборную России сыграют Егор Титов, Виктор Онопко, Алексей Смертин и Павел Погребняк. В числе участников сборной Белоруссии будут Сергей Гуренко, Тимофей Калачев и Сергей Корниленко.

Сборной России будут руководить Валерий Газзаев и Юрий Семин. Белорусскую команду возглавят Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.

Футбол
Эдуард Малофеев
Сергей Гуренко
Егор Титов
Александр Глеб
Анатолий Байдачный
Виктор Онопко
Сергей Корниленко
Павел Погребняк
Андрей Аршавин
Алексей Смертин
Валерий Газзаев
Дмитрий Аленичев
Тимофей Калачев
Юрий Семин
СБОРНАЯ РОССИИ
РФС