«Меня вызвали к следователю. Я позвонил высокопоставленным людям, там спросили: «За пинок? Ты издеваешься? На хрен ты мне звонишь?» Кузнецов о нападении на журналиста
Дмитрия Кузнецова вызвали к следователю по делу об ударе журналиста.
Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.
Вчера Мнацаканов сообщил, что написал заявление в полицию.
«Альберт Николаевич после игры позвонил отцу парня, принес извинения. Он сразу извинился. Мне звонили, я сегодня разговаривал со следователем. Альберт извинился, с него сняли обвинения, а меня вызывают к следователю. Я сегодня позвонил высокопоставленным людям, спросил по поводу наказания. Тот говорит: «За что?» Говорю: «За пинок». Он: «Да ладно, хорош, за что? За пинок? Ты издеваешься? На хрен ты мне звонишь?» – заявил главный тренер 2Drots.
«Меня вызвали к следователю. Я позвонил высокопоставленным людям, там спросили: «За пинок? Ты издеваешься? На хрен ты мне звонишь?» Кузнецов о нападении на журналиста
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