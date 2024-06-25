Дмитрия Кузнецова вызвали к следователю по делу об ударе журналиста.

© Пресс-служба БК "Фонбет"

Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

Вчера Мнацаканов сообщил, что написал заявление в полицию.