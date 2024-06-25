Килиан Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой первый гол на чемпионате Европы 2024 года. Капитан французской команды реализовал пенальти в матче 3‑го тура группового этапа ЕВРО‑2024 против команды Польши – 1:0.

Мбаппе отметил забитый гол, сняв защитную маску, в которой он вынужден играть из‑за травмы носа. Это также первый гол нападающего на чемпионатах Европы в карьере.

Мбаппе провел четыре матча в составе французской сборной на ЕВРО‑2020, но тогда ему не удалось отличиться на турнире.

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