Роналду пнул бутылку после замены в матче с Грузией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду разозлился из-за замены на 66-й минуте матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против Грузии.

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По данным Abola, 39-летний форвард после замены недовольно прошел через техническую зону и пнул стоящую рядом пластиковую бутылку с водой, после чего присел на скамейку.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

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В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.