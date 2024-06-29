Игорь Семшов дал прогноз на исход ЕВРО‑2024 по футболу

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» дал прогноз на исход ЕВРО‑2024.

© matchtv.ru

Стадия 1/8 финала стартует 29 июня матчами Швейцария — Италия (начало в 19:00 мск) и Германия — Дания (22:00). Все матчи данной стадии в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч Футбол 1», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.

— По сетке видно, что в одной половине достаточно сильные соперники: Испания, Германия, Франция, Португалия, а в другой — равные. В одной половине сетки может Англия выйти в финал, посоревновавшись с итальянцами. А в другой половине Франция выйдет в финал. Считаю, что Франция станет чемпионом, — сказал Семшов в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».



Чемпионат Европы проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.