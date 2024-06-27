У «Зенита» перехватили «нового Аршавина»

Данила Козлов теперь в «Краснодаре». Как так получилось?

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В конце апреля многие восхищались новичком «Балтики» Данилой Козловым. Он так неожиданно ворвался в основу команды Сергея Игнашевича и стал лидером в атаке, что в это просто не верилось. Молодой парень без опыта на высоком уровне — и тут такое. Примерно в тот же период Андрей Аршавин пришёл в «Это футбол, брат!» и выдал цитату, которая много объясняет: «Безусловно, у него есть все нужные качества, чтобы проявлять себя в атаке. Это вообще топ-игрок. Лучший футболист 2005 года. Так считалось давно. Почему не остался в Питере? В «Зените» трофеи превалируют над всем остальным».

Любопытно, что риторика функционера сине-бело-голубых изменилась: летом прошлого года Андрей Сергеевич журил парня и говорил, что он даже слишком наглый. И иногда не слышит, что ему говорят. Но весной – только похвала.

Теперь же этот самый наглец из Петербурга переходит в «Краснодар». Как так получилось?

Откуда появился Козлов?

Для тех, кто не очень следил за Данилой, краткая справка: он из тех, кто в «Зените» с самого детства. Родился в городе, прошёл академию, юношеские, молодёжные команды, а зимой 2023-го поехал на сборы с командой Сергея Семака. Многим тогда понравился: забивал, отдавал в товарняках, а по стилю напоминал Кевина Де Брёйне. Весной он даже дебютировал за основу — сначала сыграл в Кубке России с ульяновской «Волгой», а потом — два матча в РПЛ.

Летом парень остался в основной команде, но больше на поле не выходил. Как раз в этот период в кулуарах заговорили, что Козлов слишком зазнался и перестал слушать окружающих. А потом добавились слова Аршавина. Данила больше не подключался к основе «Зенита» и провёл всего матч за вторую команду. Казалось, так карьера талантливого парня может покатиться не туда. Но зимой – неожиданный поворот. Пока клуб искал варианты аренды, «Балтика» пригласила Козлова на просмотр. И через неделю прислала в Питер полноценный оффер. Говорили, что юноша очень понравился Игнашевичу, поэтому и предложили даже не арендный договор, а трансфер.

Что было дальше – хорошо известно. На матч первого весеннего тура Козлов остался в запасе, а уже потом почти всегда появлялся в основе. Сделал 3+5 в 15 матчах чемпионата и Кубка, но запомнился совсем не этим. А той самой наглостью, смелостью и умениями, которые мало кто в 19 лет проявляет. Особенно в РПЛ.

По сути, Игнашевич придумал для Данилы новую позицию – тактические авторы называют её «глубинной десяткой». Но если говорить проще, задача Козлова – быть там, где мяч. Весной он оказывался на совершенно разных участках поля, не боялся обыгрывать, делать обостряющие передачи и добавлять магию в игру калининградцев. Любопытно, что после появления Козлова в основе «Балтика» набрала 12 очков в шести матчах, вышла из зоны вылета, и, казалось, так всё и закончится. Но финиш стал провальным.

А Козлов – один из немногих примеров развитых игроков, что Игнашевич может поставить себе в заслугу.

«Зенит» предложил активацию опции выкупа, но «Краснодар» увеличил предложение

Летом будущее Козлова окружали самые разнообразные слухи. Была информация об интересе из топ-лиг, пусть и не самых элитных клубов. В России парня хотел вернуть «Зенит», который оставил себе приоритетную опцию выкупа. В «Балтике» также рассказывали об интересе «Краснодара». Вот цитата спортивного директора клуба Армена Маргаряна для Sport24.

«Было предложение от «Краснодара» в пределах 100 млн рублей. «Балтика» его отклонила. Миллион-полтора евро — заметно меньше того, что мы рассчитываем получить за Козлова».



Забавно, что сейчас Козлов, судя по инсайдам, перешёл в «Краснодар» как раз примерно за эту сумму – речь о 120 млн рублей. И эту сумму в Питере, похоже, повторять отказались. Важно и мнение самого футболиста: он, по некоторым данным, совсем не хотел возвращаться в Санкт-Петербург, плюс-минус понимая своё будущее.

Другой момент – как Мурад Мусаев собирается использовать Козлова. Если мы берём за догму, что команда будет играть по схеме 4-3-3, то для Данилы остаются только два варианта. Первый – на вершине треугольника полузащиты, второй – на фланге. Причём на краю он выступал не так часто, предпочитая роль оттянутого форварда, которой у Мусаева просто нет. Да, можно действовать в центре полузащиты, но и там большая конкуренция. Чего стоит только Эдуард Сперцян. Похоже, только в случае его ухода Козлов сможет претендовать на место в старте.

Так или иначе, выбор сделан. А с трудностями парню справляться не привыкать.