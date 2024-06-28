Леон Классен расторг контракт с футбольным клубом «Спартак»

Защитник Леон Классен из Германии расторг контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

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Спортсмен покинул команду по обоюдному соглашению сторон. Причина данного решения неизвестна. Договор был рассчитан до лета 2025 года. В «Спартак» защитник перешел в 2022 году. В составе команды он сыграл 32 матча. В них он дважды забил мяч в ворота соперников.

«Вместе с нашей командой 24-летний футболист стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. Желаем Леону удачи в дальнейшей карьере», – написали на сайте клуба.



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