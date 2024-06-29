Сборная Швейцарии обыграла Италию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.

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Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер на 37-й минуте открыл счёт в матче. Нападающий Рубен Варгас на 46-й минуте удвоил преимущество своей команды.

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Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы, в свою очередь, вылетели из турнира.

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.