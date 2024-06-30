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Стала известна первая пара 1/4 финала Евро-2024

Сборная Англии сыграет с национальной командой Швейцарии в 1/4 чемпионата Европы в Германии после победы над Словакией в 1/8 финала. Матч пройдёт 6 июля, начало — в 19:00 по московскому времени.

Стала известна первая пара 1/4 финала Евро-2024
© globallookpress.com

Сегодня, 30 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Англии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу над словаками со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Смотреть матчи Евро-2024

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла сборная Германии, набрав семь очков.

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