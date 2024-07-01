Каладзе эмоционально отреагировал на разгромное поражение Грузии

Бывший защитник «Милана», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал вылет сборной Грузии с Евро-2024. Напомним, грузинская сборная с разгромным счётом 1:4 проиграла Испании в 1/8 финала турнира.

«Грузия ещё раз доказала, что является достойным соперником, который играет в футбол высокого уровня. Спасибо парням за радость, которую они доставили грузинским болельщикам, всем любителям футбола подарили интересные игры. Сегодня уже весь мир знает, что Грузия является страной, которая борется до конца ради победы. Впереди нас ждёт много побед!» — написал Каладзе на своей странице в одной из соцсетей.



Смотреть матчи Евро-2024

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании сыграет с Германией. Немецкая сборная одолела в 1/8 финала датчан.