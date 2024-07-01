«Динамо» объявило об уходе Антона Шунина

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об уходе 37-летнего голкипера Антона Шунина, который находился в системе клуба с 1994 года.

«У 37-летнего голкипера истёк срок действия контракта. Антон провёл в «Динамо» всю свою футбольную жизнь, стал первым среди вратарей по количеству игр за бело-голубых и вошёл в клуб Льва Ивановича Яшина. Воспитанник нашей Академии с основной командой трижды становился бронзовым призёром лиги, дважды доходил до финала Кубка и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Спасибо за всё, эпоха!" — написала пресс-служба бело-голубых.

