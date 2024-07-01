Руководство «Спартака» встретилось со священниками

Руководители «Спартака» провели встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы, информирует интернет-портал «РБ Спорт».

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Согласно сведениям источника, футбольный клуб на встрече представляли генеральный директор Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов. Среди священников на встрече был и настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине Александр Кузнецов. Храм находится неподалёку от стадиона «Спартака». В этом году патриархом Московским и Всея Руси Кириллом было совершено великое освящение храма, и на нём также присутствовали руководители «Спартака».

В этот раз на встрече представители «Спартака» обсуждали со священниками планы по взаимодействию разных клубных подразделений.

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.