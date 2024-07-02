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Российские клубы получат от УЕФА 748 тысяч евро за Евро-2024

УЕФА выплатит «Сочи», «Локомотиву», «Рубину» и «Спартаку» 748,2 тысячи евро солидарных выплат, которые положены клубам за участие их игроков на чемпионате Европы-2024, сообщает Metaratings.ru.

Российские клубы получат от УЕФА 748 тысяч евро за Евро-2024
© Спорт день за днем

По информации источника, выплата этого года будет в 8 раз меньше, чем после Евро-2020.

На чемпионате Европы 2024 года принимали участие четыре представителя из российских чемпионатов – Ваня Дркушич («Сочи», Словения), Марио Митай («Локомотив», Албания), Мирлинд Даку («Рубин», Албания) и Срджан Бабич («Спартак», Сербия).

Все они закончили выступление на данном турнире.

За Евро-2020 клуб из России получили в общей сложности 5,96 миллионов евро. Больше всех заработали «Спартак» (1,18 млн евро), «Зенит» (1,096 млн евро) и «Краснодар» (1,027 млн евро). Стоит отметить, что тогда на турнире принимала участие сборная России. Кроме того, 10 игроков из РПЛ представляли другие национальные команды.

Футбол
Срджан Бабич
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