Нидерландский нападающий Квинси Промес покинул «Спартак» в связи с окончанием срока действия контракта, сообщает официальный сайт московского клуба. ТАСС

«Срок действия текущего трудового договора истек 30 июня 2024 года. Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака». Чемпионат.com

Суд Амстердама в феврале признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск. Во время сборов «Спартака» в ОАЭ форвард попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. RT на русском