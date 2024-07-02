Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Португалии лишь в серии послематчевых пенальти переиграла Словению в матче 1/8 финала.

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Португалия в этом матче была явным фаворитом. Это понимали и в тренерском штабе сборной Словении. И наставнику команды Матьяжу Кеку нужно было придумать, за счет чего остановить Криштиану Роналду и партнеров.

Португальцы быстро завладели инициативой, могли перепасовываться около штрафной, но большего им не позволяли. Не проходили и навесы - либо не хватало точности, либо защита сборной Словении справлялась с верховыми передачами. И очень неплохо смотрелся у словенцев игрок линии обороны "Сочи" Ванья Дркушич. Время шло, а по-настоящему голевые моменты у ворот Яна Облака не появлялись.

Португальцы продолжили осаду ворот Облака после перерыва. Но ударам со стандартов Роналду не хватало точности, а партнеры тоже никак не могли нанести точный удар. Итог основного времени - 0:0.

Португалия могла решить судьбу матча в первой дополнительной 15-минутке. Арбитр Даниэль Орсато назначил в ворота словенцев пенальти за нарушение Дркушича, хотя в начале Евро-2024 судьи вряд ли бы посчитали это достойным пенальти.

К "точке" подошел Роналду и пробил сильно в угол, но Облак вытащил этот мяч. На 110-й минуте Орсато выгнал главного тренера словенцев со скамейки, показав ему красную карточку. Но и без своего наставника они вполне могли победить, реализуй Беньямин Шешко выход один на один.

Итогом встречи стала серия пенальти, где голкипер сборной Португалии Диогу Кошта парировал все три удара, а его партнеры были точны - 3:0.

В четвертьфинале Португалию ждет матч против сборной Франции.