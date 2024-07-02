Телеканал BBC оскорбил Криштиану Роналду в прямом эфире

Британская вещательная корпорация Би-би-си во время трансляции матча 1/8 финала чемпионата Европы Португалия‑Словения изменила имя нападающего португальцев Криштиану Роналду в эпизоде, когда он не забил пенальти.

© Матч ТВ

Произошло это на 105‑й минуте, когда Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар. В этот момент в эфире появился титр Misstiano Penaldo. Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри раскритиковал титр в социальной сети, назвав его позором. Роналду ранее выступал в чемпионате Англии за "Манчестер Юнайтед".

Смотреть матчи Евро-2024

Основное и дополнительное время встречи 1/8 финала чемпионата Европы, прошедшей во Франкфурте, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались португальцы — 3:0. Роналду забил один из голов португальцев в серии пенальти.

В ¼ финала ЕВРО‑2024 сборная Португалии сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 5 июля в Гамбурге.