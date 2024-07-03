Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

Сборная Турции одержала победу над национальной командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, проходящим в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча состоялась во вторник, 2 июля, на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг» и завершилась со счетом 2:1 в пользу турок. Первый мяч на первой минуте встречи забил защитник Мерих Демирал. На 59-й минуте он сделал дубль. Через семь минуте отставание сократил нападающий Михаэль Грегорич.

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Таким образом, сборная Турции стала последней восьмой командой, вышедшей в четвертьфинал Евро-2024. Австрийцы покинули турнир. Команда никогда не выигрывала трофей.

Ранее сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Евро-2024. Встреча против Румынии прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0. На 20-й минуте первый мяч забил полузащитник Коди Гакпо. На 83-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Дониэлл Мален. На третьей добавленной ко второму тайму он сделал дубль.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.