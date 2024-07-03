Агент Угальде признался, что игрок перешел в «Спартак» из-за зарплаты

Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы форварда «Спартака» Манфреда Угальде, раскрыл детали перехода своего клиента в московский клуб.

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«Иногда ничего не сделать, иногда правят деньги. Это экономический шаг. С моей стороны было бы лицемерием утверждать, что именно это (переход в «Спартак») мы и планировали для Манфреда в плане футбола. Иногда, если тебе дают шанс изменить свою жизнь и жизнь семьи, отказать сложно», — приводит слова Морсинка La Nacion.



Угальде перешел в «Спартак» 29 января этого года из «Твенте». За красно-белых форвард сыграл 16 матчей и забил 1 мяч. Контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 7,5 млн евро.

«Спартак» начнет сезон чемпионата России-2024/25 с гостевого матча против «Оренбурга». Встречу примет стадион «Газовик».

По итогам 30 туров чемпионата России красно-белые заняли пятую строчку, набрав 50 очков. Спартаковцы отстали от «Локомотива», который финишировал четвертым, на 3 очка. В Кубке России команда из Москвы дошла до финала Пути Регионов, где уступила «Балтике» со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил колумбийский защитник Кевин Андраде.