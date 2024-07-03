Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии стала последним четвертьфиналистом Кубка Америки по футболу, который проходит в США.

Бразильцы обеспечили себе участие в следующей стадии турнира после ничейного результата с командой Колумбии (1:1) в заключительном туре группового этапа. У сборной Бразилии забитым мячом отметился Рафинья (12-я минута). В составе колумбийцев гол забил Даниэль Муньос (45+2).

По итогам трех туров победителем группы D стала сборная Колумбии, набравшая 7 очков. Следом расположились команды Бразилии (5), Коста-Рики (4) и Парагвая (0).

В четвертьфинале между собой сыграют сборные Аргентины и Эквадора, Венесуэлы и Канады, Уругвая и Бразилии, Колумбии и Панамы. Встречи пройдут с 5 по 7 июля.

Кубок Америки завершится 15 июля. Команды, участвующие в турнире, разделены на четыре группы. Два лучших коллектива из каждого квартета выйдут в плей-офф. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.