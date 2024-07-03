Смородская: Рангник не тренер, а делец от футбола

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила «Матч ТВ», что вылет сборной Австрии от Турции в 1/8 финала чемпионата Европы был ожидаем.

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Во вторник сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника проиграла Турции в матче 1/8 финала ЕВРО‑2024 со счетом 1:2.

— Рангника я считаю не тренером, а дельцом от футбола. Австрийцы на Евро выглядели неплохо, но закономерно вылетели именно от турков, а не от Швейцарии или Нидерландов. В принципе, другого исхода я и не ожидала. Да, раньше сборная Австрии выступала очень бледно, сейчас они показывают какой‑то результат, но вылет в 1/8 от Турции был ожидаем, — сказала Смородская «Матч ТВ».



Рангник с июля по ноябрь 2021 года занимал в «Локомотиве» должность директора по спорту и развитию.