УЕФА дисквалифицировал Демирала на два матча из-за «волчьего салюта»

УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча .

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Об этом сообщает Bild.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

Из-за этого жеста УЕФА дисквалифицирует Демирала на два матча.

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УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».

Сегодня министерство иностранных дел Германии вызывало посла Турции в Берлине из-за этого скандала, сообщают немецкие СМИ. Вчера посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции.