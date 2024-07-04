Вратарь Сафонов получил французскую рабочую визу

Голкипер ПСЖ также решил вопрос с квартирой в Париже.

Об этом ТАСС рассказал отец футболиста Евгений Сафонов.

«Я работаю в Краснодаре. Если получится когда-то навестить, то будет здорово. По всей видимости, Матвей обустроился. Когда начнутся сборы, то заедет на базу, будет там жить и тренироваться», — сообщил Сафонов-старший.



7 июня юрист бывшей жены Матвея Сафонова Максим Шилов заявил, что игроку закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. 20 июня стало известно, что судебные приставы взыскивают с футболиста задолженность в размере почти 60 млн рублей.