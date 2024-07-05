Габигол может пополнить одну из команд РПЛ

Хуниор Педросо, агент нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что его клиент может пополнить состав одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, неназванный клуб очень заинтересован в Габиголе, однако на данный момент никаких конкретных действий для его покупки не совершил.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.