ЦСКА разгромил ОФК в матче Братского кубка

Футболисты московского ЦСКА крупно обыграли белградский ОФК в матче BetBoom Братского кубка 2024 года.

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Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:0.

В составе армейского клуба голами отметились Аббосбек Файзуллаев (34), Милан Гайич (47), Игорь Дивеев (54) и Кристиян Бистрович (90+4) с передачи Милоша Красича. Экс‑игрок ЦСКА вышел на замену в концовке встречи.

Кроме ЦСКА и ОФК в турнире принимают участие московское «Динамо» и белградский «Партизан».

Старт нового сезона МИР РПЛ запланирован на 20 июля. ЦСКА в первом туре сыграет в гостях с «Ростовом».