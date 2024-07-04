Игроком сборной Словении интересуются несколько клубов РПЛ

Клубы Российской Премьер-Лиги заинтересованы в переходе защитника сборной Словении и «Целе» Жана Карничника, сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, игрок хочет сменить команду в это летнее трансферное окно. Сообщается, что сразу несколько клубов РПЛ имеют предметный интерес к Карничнику.

В составе сборной Словении защитник сыграл четыре матча на чемпионате Европы в Германии, забил один гол и дошёл с командой до 1/8 финала турнира.

Карничник выступает за «Целе» с 2023 года. В минувшем сезоне защитник провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.