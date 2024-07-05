Агент Барбоза: в Португалии скептично настроены на матч с Францией

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции.

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«Мы все скептично настроены на матч с Францией. Вряд ли результат будет положительным, если всё будет так же. Есть таланты, но они не могут раскрываться в такой системе. Если не будет изменений в команде, у Португалии будут проблемы с Францией, несмотря на то что у них тоже есть свои проблемы. Во всех играх на этом Евро Португалии очень повезло», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.



Встреча между командами состоится 5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в 22:00 мск.

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В 1/8 финала французы обыграли сборную Бельгии (1:0), а португальцы оказались сильнее сборной Словении (0:0, 3:0).